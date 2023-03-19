الأحد 27 شعبان 1444 ﻫ - 19 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس المصري يبحث مع مسؤولين روس مشروع محطة الضبعة النووية

منذ 44 دقيقة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

A A A
طباعة المقال

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى، الأحد، محادثات مع مسؤولين روس رفيعي المستوى جرى خلالها بحث المشروعات المشتركة لا سيما فيما يتعلق بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية التي تشيدها روسيا على الساحل الشمالي لمصر بالإضافة إلى إمدادات الحبوب والأمن الغذائي.

وأضافت الرئاسة أن الاجتماع الذي حضره مسؤولون من بينهم وزير التجارة الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناول أيضا إنشاء منطقة صناعية روسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى جانب استثمارات أخرى.

وبدأت شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية المملوكة للدولة تشييد أول محطة نووية مصرية في الضبعة في يوليو تموز من العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر العمل حتى عام 2030 على الأقل.

وتحاول مصر منذ الغزو الروسي لأوكرانيا تحقيق التوازن في العلاقات طويلة الأمد مع كل من روسيا والقوى الغربية.

ومصر مستورد رئيسي للقمح الروسي وبدأت تعتمد بشكل أكبر على الإمدادات من روسيا منذ أن تسببت الحرب في وقف مشترياتها من الحبوب من أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

انتخابات البرلمان في قازاخستان
استطلاع.. الحزب الحاكم يكتسح انتخابات البرلمان في قازاخستان
عناصر من الجيش في الكونغو- أرشيفية
مقتل 22 شخصا في سلسلة هجمات شرق الكونغو
ألكسندر فوسيتش
الرئيس الصربي: نريد تطبيع العلاقات مع كوسوفو دون توقيع أي اتفاق

الأكثر قراءة

هزة أرضية
هزّات أرضيّة صباحيّة في لبنان.. كم بلغت قوّتها؟
التماس هلال شهر رمضان المبارك - تعبيرية
دار الفتوى: لالتماس هلال شهر رمضان المبارك بعد غروب الثلاثاء
مريضة حليقة الرأس - تعبيرية
تسريب صورة لفنانة شهيرة حليقة الرأس بالكامل.. غضب شديد وتهديد بالمحاسبة!