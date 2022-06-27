الرئيس المصري يزور عُمان والبحرين

أعلنت رئاسة الجمهورية في مصر عن توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إلى سلطنة عمان ومملكة البحرين، في إطار العلاقات المصرية الخليجية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة السيسي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وما يربط مصر بالدولتين الشقيقتين من علاقات تعاون على جميع الأصعدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سيبحث خلال الجولة، مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر مع البلدين الشقيقين.

كما يتضمن اللقاء التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.

وتأتي زيارة الرئيس المصري لعُمان والبحرين بعد أن بحث الرئيس السيسي، أمس الأحد، مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي سبل زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال الفترة المقبلة، وآخر المستجدات الإقليمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصةً على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الإماراتية في مجالات عدة بمصر، لا سيما قطاعات الطاقة والنقل والموانئ والسياحة.

كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إذ أكد الرئيس أهمية وحيوية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

كما جاء ذلك بعد أن استقبل قبل أيام الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، في أول زيارة له لمصر منذ سنوات.