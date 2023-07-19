الأربعاء 1 محرم 1445 ﻫ - 19 يوليو 2023 |
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الرئيس المصري يصدر عفوا عن الباحث باتريك زكي

منذ ساعة واحدة
باتريك زكي

باتريك زكي

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عفوا عن الباحث الحقوقي باتريك زكي غداة صدور حكم بسجنه ثلاث سنوات فيما انتشرت أخبار قضيته على نطاق واسع في إيطاليا، وفق ما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

وجاء قرار السيسي بعد ردود فعل رئيسة وزراء إيطاليا ووزارة الخارجية الأمريكية على الحكم الصادر بحق زكي، فضلا عن مناشدة للإفراج عنه أطلقها المنسق العام للحوار الوطني، وهو مبادرة تجري تحت إشراف الدولة لإجراء نقاش مجتمعي حول مستقبل البلاد.

وشمل قرار السيسي العفو عن محمد الباقر، وهو محام أُلقي القبض عليه في 2019 أثناء حضوره لتحقيق خاص بموكله الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح.

وأصدرت محكمة أمن دولة طوارئ في مدينة المنصورة أمس الثلاثاء حكما بسجن زكي، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لثلاث سنوات بتهمة “إذاعة أخبار وبيانات كاذبة” بسبب مقال كتبه عن أوضاع المسيحيين في مصر.

وأُلقي القبض على زكي أثناء زيارة لمصر في فبراير شباط 2020، وقضى 22 شهرا رهن الحبس الاحتياطي قبل الإفراج عنه على ذمة المحاكمة.

    المصدر :
  • رويترز

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