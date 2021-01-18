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الرئيس المصري يصل الأردن لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك

18 - يناير - 2021
ملك الأردن والرئيس عبدالفتاح السيسي

ملك الأردن والرئيس عبدالفتاح السيسي

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وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الإثنين إلى الأردن، في زيارة رسمية؛ تلبية لدعوة من العاهل الأردني عبدالله الثاني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن السيسي سيبحث مع العاهل الأردني ”سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من أجل تضافر الجهود لصون الأمن القومي العربي“.

وسيعقد الزعيمان قمة ثنائية ستبحث إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، كما ذكرت مصادر إعلامية.

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