الرئيس المصري يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين ترشحه لفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر\كانون الأول، فيما اشتكت أحزاب المعارضة من أن الأشخاص الذين يحاولون عمل توكيلات لدعم مرشحين آخرين يواجهون عقبات.

وقال السيسي في كلمته في ختام مؤتمر “حكاية وطن” الذي استمر ثلاثة أيام في العاصمة الإدارية التي تُبنى في الصحراء خارج القاهرة “كما لبيت نداء المصريين من قبل، فإننى ألبى اليوم نداءهم مرة أخرى، وعقدت العزم على ترشيح نفسى لكم، لاستكمال الحلم فى مدة رئاسية جديدة. أعدكم بإذن الله بأن تكون امتدادا لسعينا المشترك، من أجل مصر وشعبها”.

وأضاف “نحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة التى تسعى لاستكمال مسيرة بقاء الدولة وإعادة بنائها على أسس الحداثة والديمقراطية”.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن السيسي، قائد الجيش السابق الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014، ترشحه لفترة ثالثة بعد التعديلات الدستورية التي أجريت قبل أربع سنوات والتي تسمح له بالبقاء في المنصب حتى عام 2030.