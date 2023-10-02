الأثنين 17 ربيع الأول 1445 ﻫ - 2 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس المصري يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

منذ 11 دقيقة
عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

A A A
طباعة المقال

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين ترشحه لفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر\كانون الأول، فيما اشتكت أحزاب المعارضة من أن الأشخاص الذين يحاولون عمل توكيلات لدعم مرشحين آخرين يواجهون عقبات.

وقال السيسي في كلمته في ختام مؤتمر “حكاية وطن” الذي استمر ثلاثة أيام في العاصمة الإدارية التي تُبنى في الصحراء خارج القاهرة “كما لبيت نداء المصريين من قبل، فإننى ألبى اليوم نداءهم مرة أخرى، وعقدت العزم على ترشيح نفسى لكم، لاستكمال الحلم فى مدة رئاسية جديدة. أعدكم بإذن الله بأن تكون امتدادا لسعينا المشترك، من أجل مصر وشعبها”.

وأضاف “نحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة التى تسعى لاستكمال مسيرة بقاء الدولة وإعادة بنائها على أسس الحداثة والديمقراطية”.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن السيسي، قائد الجيش السابق الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014، ترشحه لفترة ثالثة بعد التعديلات الدستورية التي أجريت قبل أربع سنوات والتي تسمح له بالبقاء في المنصب حتى عام 2030.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

كرة نارية تخترق السماء-تعبيرية
فيديو لانفجار أكسفورد المرعب.. كرة نارية ضخمة تخترق السماء
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الرئيس المكسيكي ينتقد الإنفاق الأمريكي على أوكرانيا
فوميو كيشيدا
كيشيدا: أحثكم على النظر الى خططنا المستقبلية ثم الاستثمار

الأكثر قراءة

طقس لبنان
المنخفض الجوي وصل إلى لبنان.. إليكم ساعات الذروة
سيارة عالقة نتيجة الأمطار الغزيرة
أولى ساعات الشتوية.. شاهدوا ماذا حل بأوتوستراد جونيه!
عروسا الحمدانية
تفاصيل مفجعة.. عروسا الحمدانية يخرجان عن صمتهما "نحن الأحياء الأموات"