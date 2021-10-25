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الرئيس المصري يلغي حالة الطوارئ في البلاد

25 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2021 9:54 مساءً
عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

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أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء يوم الاثنين إلغاء حالة الطوارئ في البلاد، والتي بقيت مفروضة لست سنوات.

وقال السيسي في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأضاف “ومن هنا فقد قررت ولأول مرة منذ سنوات إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.

وأكد السيسي أن هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.

وتابع قائلا: “إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار”.

واختتم التدوينة قائلا: “معا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر..”.

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