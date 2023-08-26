السبت 10 صفر 1445 ﻫ - 26 أغسطس 2023 |
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الرئيس النيجيري يلتقي بايدن في نيويورك الشهر المقبل

منذ 38 ثانية
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

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قال المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، السبت، إن الرئيس سيلتقي مع نظيره الأمريكي جو بايدن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.

ومن المقرر عقد الجمعية العامة في الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر أيلول.

وقال المتحدث باسم الرئاسة أجوري نجيلالي في بيان إن تينوبو قبِل الدعوة التي سلمتها مبعوثة الرئاسة الأمريكية ومساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في.

ومن المرجح أن يناقش الرئيسان الوضع في النيجر إذ يعمل تينوبو، الذي يرأس حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مع زعماء دول أخرى في غرب القارة لإيجاد حل بعد استيلاء المجلس العسكري على السلطة.

ودعا تينوبو، الذي شرع في إجراء الإصلاحات الأكثر جرأة في نيجيريا منذ عقود، إلى زيادة الاستثمارات الأمريكية في بلاده وتعزيز التعاون للدفاع عن الديمقراطية في غرب أفريقيا وسط تزايد الانقلابات في المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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