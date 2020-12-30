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الرئيس اليمني يأمر بتشكيل لجنة تحقيق في هجوم مطار عدن

منذ 13 دقيقة
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

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أمر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن، مباشرة بعد وصول الطائرة التي تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.

وأكد عبد ربه منصور هادي، أن الأعمال الإرهابية التي تفتعلها ميليشيات الحوثي “لن تثني الحكومة الشرعية عن ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن”.

من جانبه، قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، إن الهجوم الإرهابي الذي أوقع 26 قتيلا وأكثر من 60 جريحا، يضع الحكومة في قلب مسؤوليتها.

وشدد على أن الحكومة ستبقى في عدن حتى تمارس مسؤولياتها، وأن “أيادي الغدر والإرهاب لن تثني على استكمال النصر”.

وأضاف عبد الملك، في كلمة له عقب الهجومين، أن مهمة الحكومة الشرعية هي إنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية.

ووقع انفجاران في مطار عدن إثر هجومين صاروخيين، بالتزامن مع وصول الطائرة التي تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.

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