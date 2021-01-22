الرئيس بايدن في عيون الإعلام الروسي

تابعت صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية الإعلام الروسي الحكومي، وخلصت إلى أنه ينظر إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بوصفه رجلا مهووسا بحقوق الأقليات.

في صباح اليوم التالي لتنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، واصل الكرملين سياسة الصمت، ولكن هذا لم يُوقف عملاءه في الإعلام الحكومي عن رسم خطوط المعركة الشرسة في الأوقات الخلافية المحتملة مستقبلاً بين الدولتين.

وصوّرت الدعاية التليفزيونية التابعة للإعلام الروسي الحكومي الرئيس بايدن البالغ من العمر 78 عاما على أنه رجل طاعن في السن، كثير النسيان، ومهووس بحقوق الأقليات.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن ”أولغا سكابييفا“، الصحفية والمذيعة التليفزيونية الروسية البارزة، قولها: ”أكد بايدن على دعوته من أجل الوحدة بين الأمريكيين، ولكنه في الواقع مهتم للغاية بإعادة تأهيل ومحاربة أنصار ترامب، اختياره لوزير الدفاع لويد أوستن، وهو من المواطنين ذوي البشرة السوداء، يشير إلى أنه سيبدأ الحرب مع البيض في الجيش الأمريكي، أو الإرهابيين البيض كما يُطلق عليهم“.

من جانبه، انتقد ”أليكسي زورالييف“، نائب رئيس حزب روسيا الموحدة الحاكم، الخطاب الذي ألقاه بايدن خلال مراسم تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، وقال: ”هذا خطاب قديم ويحمل كلاماً معسولاً، إنه يعبر عن إرادة بايدن أكثر من كونه برنامجاً سياسياً، وأظهر أنه مهتم فقط بحقوق الأقليات“.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه ”يفغيني بوبوف“ المذيع الروسي، عن دهشته الشديدة إزاء العدد ”غير المسبوق“ من القرارات التنفيذية التي أصدرها بايدن، وهي 17 قانوناً جديداً مناهضاً لقرارات سبق أن أصدرها ترامب، واصفاً الرئيس الأمريكي الجديد بأنه ”طابعة خارجة عن السيطرة“، في ظل القرارات التي اتخذها في يومه الأول في البيت الأبيض، بحسب “إرم نيوز”.