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الرئيس بوتين يحسم جدل تمديد ولايته

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الجمعة، أنه لا يسعى إلى تمديد ولايته من خلال طرح تعديلات دستورية هدفها رسم ملامح مستقبل روسيا للعقود المقبلة، حسب قوله.

وكان بوتن، الذي وصل إلى الكرملين مع بداية الألفية، أثار مفاجئة في يناير بعد إعلانه أن روسيا تتجه إلى تعديل دستور 1993، في مبادرة جرى تفسيرها بأنها وسيلة للتحضير لما بعد انتهاء ولايته الرئاسية الحالية في عام 2024.

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وقال بوتن (67 عاما) خلال لقاء مع ممثلين عن المجتمع المدني في إيفانوفا (وسط روسيا)، “ليس فقط أنني لا أريد البقاء في السلطة”.

وأضاف “لكن وضع مخطط غير مقبول للبلاد أو يؤدي إلى إضعافها فقط للحفاظ على السلطات، فهذا ما يخيفني وما لا أرغب فيه”.

وشدد على أن التعديلات المقترحة “لا علاقة لي بها نحن نقترح تعديلات لـ30 أو 50 عاما على الأقل وليس لـ5 أو 10 أعوام”

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