الرئيس بوتين: يمنح أوليغ أرتيمييف وسام "غاغارين"

قالت وكالة “تاس” إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منح وسام “غاغارين” لرائد الفضاء الروسي وبطل روسيا، أوليغ أرتيمييف.

وجاء في البيان الصادر عن الرئاسة الروسية:” منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وسام غاغارين لرائد الفضاء وبطل روسيا، أوليغ أرتيمييف. تم ترشيح أرتيمييف للجائزة لمساهمته الكبيرة في مجال الرحلات الفضائية المأهولة، ولشجاعته التي أظهرها خلال رحلته الطويلة إلى المحطة الفضائية الدولية”.

ولد أرتيمييف عام 1970 في ريغا (جمهورية لاتفيا الاشتراكية السوفيتية سابقا، جمهورية لاتفيا حاليا)، وقام بأول رحلة له إلى الفضاء ما بين مارس-سبتمبر 2014 كمهندس طيران للمركبة الفضائية Soyuz TMA-12M والبعثة الرئيسية 39/40 إلى محطة الفضاء الدولية مع رائد الفضاء ألكسندر سكفورتسوف ورائد الفضاء الأمريكي ستيفن سوانسون.

وفي مارس-أكتوبر 2018، كان أرتيمييف قائد المركبة الفضائية Soyuz MS-08 ومهندس الطيران للبعثة ISS-55/56، وخرج في عملية واحدة إلى الفضاء المفتوح، تم خلالها إطلاق أقمار نانوية روسية منها Tanyusha-YUZGU-3 وTanyusha-YUZGU-4 وقمرين من نوع SiriusSat.