الرئيس ديوكانوفيتش يفوز بمعظم الأصوات الانتخابية بالجبل الأسود

يخوض رئيس جمهورية الجبل الأسود ميلو ديوكانوفيتش جولة إعادة في الثاني من أبريل نيسان بعد فوزه بمعظم أصوات الناخبين في الجولة الأولى للانتخابات التي أجريت اليوم الأحد لكنه لم يحصل على نسبة الخمسين بالمئة المطلوبة للفوز بشكل مباشر، وذلك وفقا لتوقعات مركز لاستطلاعات الرأي استنادا إلى عينة من الأصوات.

وأشارت توقعات مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام إلى حصول ديوكانوفيتش على 36.3 بالمئة من الأصوات. ومن المرجح أن يكون ياكوف ميلاتوفيتش الاقتصادي الموالي للغرب ونائب رئيس حركة أوروبا الآن منافسه في جولة الإعادة.

وأشارت التوقعات إلى حصول ميلاتوفيتش على 26.5 من الأصوات.

كان الناخبون في الجبل الأسود قد أدلوا بأصواتهم في وقت سابق اليوم في انتخابات رئاسية ستؤثر على نتيجة انتخابات برلمانية مقررة في يونيو حزيران وكذلك على موقف الدولة الصغيرة تجاه الغرب.

والجبل الأسود عضو في حلف شمال الأطلسي ومرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ويسعى ديوكانوفيتش للفوز بفترة جديدة مدتها خمس سنوات بعد أن شغل مناصب سياسية عليا في البلاد لمدة 33 عاما.

وجرت الانتخابات وسط أزمة سياسية مستمرة منذ عام وتخللها التصويت بحجب الثقة عن حكومتين منفصلتين وخلاف بين النواب وديوكانوفيتش بسبب رفض الرئيس تعيين رئيس وزراء جديد.

وحل ديوكانوفيتش البرلمان يوم الخميس، وحدد يوم 11 يونيو حزيران لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. ومن شأن نتيجة الانتخابات الرئاسية أن تعزز فرص حزب المرشح الفائز في الانتخابات البرلمانية.

وبعد غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي خطت الجبل الأسود على خطى الاتحاد الأوروبي في توقيع عقوبات على روسيا. ووضع الكرملين الجبل الأسود على قائمته للدول غير الصديقة.