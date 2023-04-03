الرابعة خلال أسبوع.. غارات إسرائيلية عنيفة تهز محيط مطار دمشق

هزت انفجارات عنيفة منصف ليل (الثلاثاء 4-4-2023) العاصمة السورية دمشق، جراء غارات إسرائيلية استهدفت جنوب شرق العاصمة ومطار دمشق الدولي.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان فقد استهدفت الغارات منطقة مطار دمشق الدولي، والمجمع الإيراني قرب منطقة السيدة زينب، ومنطقة المعامل بالكسوة، فيما انطلقت صواريخ الدفاعات الجوية السورية للتصدي للصواريخ، وتمكنت من إسقاط صاروخين على الأقل.

وسمع دوي انفجار عنيف في منطقة جبل قاسيون، ومنطقة السيدة زينب، والكسوة يرجح سببها صواريخ الدفاعات الجوية التابعة للنظام، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المناطق المستهدفة.

كما نفذت إسرائيل رشقات من الصواريخ استهدفت مناطق عسكرية للميليشيات الإيرانية، ومراكز الدفاع الجوي التابع للنظام في مناطق عدة، حيث استهدف صاروخ إسرائيلي نقطة رادار تل الصحن التابعة لقوات النظام شرقي قرية لهويا بريف السويداء.

وسقط صاروخ يرجح أنه من الدفاعات الجوية السورية في معمل للزجاج بمنطقة الكسوة بريف دمشق، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين على الأقل.

يشار بأن إسرائيل استهدفت الأراضي السورية 10 مرات منذ مطلع العام الجاري 2023.