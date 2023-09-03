الربط السككي.. حكاية لخبر أقضّ مضاجع العراقيّين

إن فضيحة الربط السككي مع إيران والتي ستدمر الاقتصاد العراقي بحسب الكثير من المراقبين، هي مسألة أشغلت الرأي العام العراقي خلال الساعات القليلة الماضية.

أحد النواب العراقيين كان يقول: أي ربط سككي هذا الذي صدعتم رؤوسنا به؟ هل يمتلك العراق أصلًا خطوطًا حقيقية للسكك الحديدية تدعو إلى كل هذه المخاوف؟

بينما قال خبراء اقتصاديون: هذا المشروع فاشل من الأساس، لعدم توفر البنى التحتية الخاصة به ولا داعي أبدًا للقلق حسب رؤي مرحلية معمقة، لكن المفارقة هي كثرة التحديات التي تواجهها الجغرافية العراقية إذا حصل هذا الربط.

وللعلم فقط عندما كان محمد شياع السوداني (رئيس وزراء العراق الحالي) نائبًا قبل أعوام، رفض الربط السككي مع دول الجوار لأنه يقتل الموانئ العراقية، بحسب منشور سابق له ومواقف معلنة، لكنه عندما أصبح رئيسًا للوزراء وضع بنفسه حجر الأساس للربط مع إيران.

وبعض العراقيين المكلومين تندروا على الخبر وعلقوا عليه بطريقة الكوميديا السوداء في منصات التواصل الإجتماعي قائلين: استعدوا لقراءة الفاتحة على ميناء الفاو العراقي الشهير.