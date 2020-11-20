استمع لاذاعتنا

“الربيعة” على هامش قمة العشرين: السعودية دعمت ماليا أبحاث تطوير لقاحات كورونا

منذ 10 دقائق
الدكتور عبد الله الربيعة

الدكتور عبد الله الربيعة

A A A
طباعة المقال

أعلن الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن: “المملكة قدمت دعما ماليا لأبحاث تطوير لقاحات كورونا”، وهناك أمل “في بدء عمليات توزيع لقاح كورونا قبل أعياد الميلاد”.

وقال الربيع في تصريحات له اليوم الجمعة، إن ” النتائج الحالية عن لقاحات كورونا مشجعة بشكل كبير”. وأضاف أن المملكة “ستكون من أوائل الدول التي تحصل على لقاح كورونا، قائلا: “السعودية ستحصل على أفضل لقاح يتم تطويره لكورونا”.

واشار الى أن “العمل الإنساني السعودي يشمل الجميع ولا يرتبط بأجندات سياسية”. وقال: “ننسق كافة أعمال الإغاثة السعودية من خلال الأمم المتحدة”.

وفيما لفت المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الى أن “ميليشيات الحوثي نهبت مساعدات إغاثة وباعتها في السوق السوداء”، قال “لم نتوقف عن مساعدة المحتاجين في مناطق سيطرة هذه الميليشيات”.

    المزيد من أخبار العالم

    إليوت أبرامز
    “أبرامز”: الأموال المرسلة من إيران إلى حزب الله قد انخفضت نتيجة العقوبات الأميركية
    شركة للبتروكيماويات في إيران "أرشيفية"
    قتيلين وعدد من الجرحى في انفجار شركة “خارك للبتروكيماويات” جنوبي إيران
    مهاجرون يحاولون اجتياز الأسلاك الشائكة في سبتة ومليلة (أرشيفية)
    إسبانيا تصادق على قرار “الإبعاد التلقائي” للمهاجرين من “سبتة ومليلة”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نيزك
    بالفيديو: نيزك يسقط على شاب إندونيسي ويحوله إلى مليونير
    سعر صرف الدولار
    دولار السوق السوداء يتخطى عتبة الـ٨٠٠٠ ليرة
    التدخين
    اليكم كيف يؤدي التدخين إلى تفاقم عدوى “كوفيد-19” في الشعب الهوائية