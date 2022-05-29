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الرحلات الجوية بين صنعاء والقاهرة على جدول مباحثات هاتفية بين بلينكن وشكري

29 - مايو - 2022
أنتوني بلينكن وسامح شكري

أنتوني بلينكن وسامح شكري

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي ، أنتوني بلينكن عن شكره لنطيره المصري سامح شكري، سماح مصر باستئناف الرحلات الجوية بين صنعاء والقاهرة، معربا عن أمله في أن تتم الرحلة الأولى في الأيام المقبلة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان إن بلينكن شكر، في مكالمة هاتفية مع شكري، الحكومة المصرية على هذه الرحلات”، و”أعرب عن أمله في أن تتم الرحلة الأولى في الأيام المقبلة للسماح لليمنيين بطلب الرعاية الطبية والانضمام إلى أحبائهم من جميع أنحاء مجتمع الشتات اليمني المتنوع في مصر”.

وإضافة إلى الرحلات بين صنعاء والقاهرة، بحث بلينكن مع شكري تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في القضايا الإقليمية وكذلك التأثير الشديد لحرب روسيا ضد أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي، وفق ما أفاد البيان.

وأعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، عن موافقة مصر على تسيير رحلات مباشرة بين صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين والقاهرة، وذلك ضمن إطار هدنة في البلد الفقير الذي مزقته الحرب.

وفي الثاني من أبريل دخلت هدنة حيز التنفيذ بوساطة من الأمم المتحدة على أن تستمر لشهرين. ويشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، ما يمثّل بارقة أمل نادرة في الصراع بعد حرب مدمرة.

ويدور النزاع في اليمن بين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في شمال وغرب البلاد، وقوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية. وتسبّب النزاع بمقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو بسبب تداعيات الحرب، وفق الأمم المتحدة.

    المصدر :
  • الحرة

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