الرد الإيراني على كندا بعد تصنيف "الحرس الثوري" منظمة إرهابية

نقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء الخميس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قوله إن إيران تندد بتصنيف كندا للحرس الثوري منظمة إرهابية ووصف ذلك بأنه “تحرك غير حكيم وغير تقليدي وله دوافع سياسية”.

وقال كنعاني “لن يكون لخطوة كندا أي تأثير على شرعية الحرس الثوري وقوته الرادعة” مضيفا أن طهران تحتفظ بحق الرد على ذلك التصنيف.

وأدرجت كندا أمس الأربعاء 19\6\2024 الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية وهي خطوة قد تؤدي إلى فتح تحقيق بحق مسؤولين إيرانيين سابقين كبار يعيشون حاليا في كندا.

واتخذت الولايات المتحدة خطوة مماثلة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في 2019. وتتهم دول غربية الحرس الثوري بشن حملة إرهاب عالمية.

وترفض إيران تلك الاتهامات وتقول إن الحرس الثوري مؤسسة سيادية مسؤولة عن حماية الأمن القومي للبلاد.