الرقابة المصرفية: مقترضون إسرائيليون يؤجلون سداد أقساط أكتوبر بسبب أضرار الحرب

أعلنت هيئة الرقابة المصرفية اليوم الأربعاء، أن إسرائيليين أرجأوا سداد المستحقات على ما يقرب من ثلاثة مليارات شيقل من القروض في أكتوبر تشرين الأول نتيجة للحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال بنك إسرائيل (البنك المركزي) إنه تم تأجيل سداد أقساط نحو 117 ألف قرض، معظمها قروض عقارية وائتمانات استهلاكية أخرى، بقيمة إجمالية 2.7 مليار شيقل (727 مليون دولار) الشهر الماضي.

وأضاف أن بيانات تم جمعها في نوفمبر تشرين الثاني أظهرت أن ثلث أولئك الذين أجلوا سداد أقساط القروض الشهر الماضي كانوا من العملاء الذين تأثروا بشكل مباشر بالأضرار الناجمة عن الحرب.

وأوضح البنك أن هؤلاء المتضررين هم من الذين يعيشون أو يمتلكون أعمالا على بعد أقل من 30 كيلومترا من حدود غزة، ومن تم إجلاؤهم من منازلهم ومن تم استدعاؤهم ضمن جنود الاحتياط والأقارب المباشرين للقتلى أو المختطفين أو المفقودين في أثناء الحرب.

وفي أعقاب الهجمات التي شنها مقاتلو حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول واندلاع الحرب بعد ذلك ، طلبت الهيئة المعنية بالإشراف المصرفي التابعة للبنك المركزي من البنوك السماح بتأجيل القروض وتخفيف الرسوم على الأسر والشركات المتضررة من الصراع.

وأشار أمير يارون محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) إلى أنه يعارض خفض أسعار الفائدة على القروض قصيرة الأجل خلال الحرب، لكن مثل تلك الخطوات التي اتخذتها البنوك كانت “في الممارسة العملية، للتيسير النقدي”، لأنها تستهدف أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها دون زيادة المخاطر في الأسواق المالية.