الرواية الفلسطينية تبرز في القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية التي يرعاها مركز أبوظبي للغة العربية اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط، القائمة القصيرة لدورة عام 2024 والتي ضمت ستة أعمال من بينها روايتان لمؤلفين فلسطينيين.

ومن بين 16 رواية وصلت للقائمة الطويلة اختارت لجنة التحكيم للقائمة القصيرة روايات (قناع بلون السماء) للفلسطيني باسم خندقجي، و(مقامرة على شرف الليدي ميتسي) للمصري أحمد المرسي، و(الفسيفسائي) للمغربي عيسى ناصري، و(خاتم سليمى) للسورية ريما بالي، و(باهبل مكة) للسعودية رجاء عالم، و(سماء القدس السابعة) للفلسطيني أسامة العيسة.

يحصل كل مرشح بالقائمة القصيرة على عشرة آلاف دولار فيما ينال الفائز 50 ألف دولار إضافية عند إعلان الرواية الفائزة في 28 أبريل نيسان.

تشكلت لجنة التحكيم برئاسة الكاتب السوري نبيل سليمان وعضوية كل من الأكاديمي التشيكي فرانتيشيك أوندراش والروائي السوداني حمور زيادة والناقد المصري محمد شعير والباحثة الفلسطينية سونيا نمر.

وقال رئيس لجنة التحكيم “تميزت روايات هذه القائمة بالحفر الروائي المعمق في التاريخ، على نحو تشتبك فيه أزمنة الماضي القريب والبعيد مع الحاضر والمستقبل، كما تتفاعل فيه مختلف الحضارات والإبداعات الإنسانية والصراعات أيضا”.

جاء الإعلان عن القائمة القصيرة في مؤتمر صحفي عقد بمقر هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية حيث جرى العرف على اختيار مدينة عربية مختلفة كل عام لهذا الحدث تأكيدا على الصفة الدولية للجائزة.