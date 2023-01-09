الروبل الروسي في أعلى مستوى منذ 6 أشهر

بدأ الروبل الروسي أول أيام التداول الكامل في العام الجديد على ارتفاع وصعد من مستويات هي الأكثر انخفاضا في 6 أشهر وصل إليها في تعاملات متقلبة أواخر 2022.

وتقدم الروبل 1.4% أمام الدولار بحلول الساعة الـ07:00 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين، ليصل إلى 71.08.

وارتفعت العملة الروسية 0.2% أمام اليورو إلى 76.01 واستقرت أمام اليوان الصيني إلى 10.44 في موسكو.

وبعد أن ظل الروبل لفترات طويلة من العام الماضي أفضل العملات أداء على مستوى العالم، خسر في ديسمبر/ كانون الأول 17% من قيمته، بعد تحركات غربية لوضع سقف لسعر النفط الروسي وحظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط الروسية.

ويعود ارتفاع الروبل أمام الدولار واليورو بسبب ازياد الطلب على العملة الروسية من قبل شركات الطاقة الأوروبية لشراء الغاز، وذلك لتلبية مطلب روسيا.

وطالبت موسكو العملاء من “دول غير صديقة” بينها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بدفع ثمن الغاز بالروبل، وهي طريقة للالتفاف على العقوبات المالية الغربية ضد مصرفها المركزي.

وقالت موسكو في نهاية مارس/ آذار إن المشترين الأجانب إما أن يبدأوا الدفع بالروبل لشراء الغاز، وإما يواجهون خطر فقدان الإمدادات.