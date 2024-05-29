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الروبل الروسي يتراجع أمام الدولار

منذ 44 دقيقة
الروبل الروسي

الروبل الروسي

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تراجع الروبل الروسي اليوم الأربعاء 29 أيار/مايو 2024، مقابل الدولار.

وبحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، انخفض الروبل 0.37 بالمئة إلى 88.90 للدولار بعد تداوله في نطاق من 88.430 إلى 89.348.

ومقابل اليورو، تراجع الروبل 0.08 بالمئة إلى 96.52 لليورو وخسر 0.23 بالمئة أمام اليوان الصيني إلى 12.22.

وصعد خام برنت، خام القياس العالمي لصادرات روسيا الرئيسية، 0.3 بالمئة إلى 84.51 دولار للبرميل.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الروسية ففقد المؤشر آر.تي.إس المقوم بالدولار 0.4 بالمئة إلى 1170.0. وخسر المؤشر إم.أو.إي.إكس المقوم بالروبل 0.01 بالمئة إلى 3302.44.

(الدولار = 88.9000 روبل)

    المصدر :
  • رويترز

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