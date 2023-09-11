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الروبل الروسي يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الدولار

منذ 12 دقيقة
الروبل الروسي والدولار الأمريكي

الروبل الروسي والدولار الأمريكي

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ارتفع الروبل الروسي لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل الدولار الاثنين مسجلا ارتفاعا كبيرا بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أغسطس آب يوم الجمعة مع تحويل السوق الانتباه إلى قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتعلق بأسعار الفائدة الذي سيصدر هذا الأسبوع.

ارتفع الروبل 2.1 بالمئة مقابل الدولار إلى 96.76، ليسجل أعلى مستوى منذ 31 أغسطس\آب ويبتعد عن أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع سجله في الجلسة السابقة عند 98.6450 نقطة.

وزاد الروبل 1.9 بالمئة ليجري تداوله عند 102.86 مقابل اليورو، وارتفع 1.2 بالمئة مقابل اليوان إلى 13.10.

وقال مكسيم أوريشكين مستشار الاقتصاد بالكرملين إن أسوأ أيام شهدها الروبل ولت.

وأدى تراجع الروبل لقرب أدنى مستوى في 17 شهرا في أغسطس آب عندما سجل 101.75 مقابل الدولار إلى اتخاذ البنك المركزي لقرار عاجل برفع سعر الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12 بالمئة في 15 أغسطس\آب.

    المصدر :
  • رويترز

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