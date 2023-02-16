الخميس 25 رجب 1444 ﻫ - 16 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الروبل الروسي يسجل أدنى مستوى في 10 أشهر

منذ 3 دقائق
الروبل الروسي

الروبل الروسي

A A A
طباعة المقال

تراجع الروبل الروسي ليقترب من أدنى مستوى في عشرة أشهر قرب 75 مقابل الدولار اليوم الخميس، متأثرا بانخفاض إيرادات النقد الأجنبي من صادرات النفط والغاز ومخاوف من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على موسكو.

وانخفض الروبل 0.4 بالمئة مقابل الدولار إلى 74.8 بحلول الساعة 0744 بتوقيت جرينتش، وتراجع في وقت سابق من الجلسة إلى 74.91 وهو أقل مستوياته منذ 25 أبريل نيسان 2022.

ونزل الروبل 0.3 بالمئة مقابل اليورو إلى 80.1 وتراجع 0.3 بالمئة إلى 10.91 مقابل اليوان الصيني.

وتراجعت العملة الروسية هذا العام بفعل انخفاض إيرادات الطاقة بعد حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي والحد الأقصى لأسعار الطاقة الروسية الذي فرضته مجموعة السبع الكبرى، الأمر الذي أثر سلبا على المبيعات.

وقد يواجه الروبل مزيدا من الصعوبات إذ يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي فرض مجموعة جديدة من العقوبات على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا، من المتوقع أن تستهدف ساسة وقادة عسكريين وبنوكا روسية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

آثار الزلزال المدمر في تركيا- رويترز
زلزال تركيا - سوريا
عدد قتلى الزلزال في تركيا يتجاوز 36000
من زلزال تركيا
زلزال تركيا - سوريا
مآسي الزلزال تتواصل.. صورة تقطع القلب لأم سورية تنام بجانب جثة ابنها
الرئيس الصيني
الصين تدعو لرفع العقوبات المفروضة على إيران

الأكثر قراءة

البنك الدولي
تقرير مقلق للبنك الدولي يتعلق بـ"تونس ولبنان"!
نيمار إلى جانب زميله ومواطنه ماركينيوس
بعد تسريب "المشادة الكلاميّة".. نيمار يتوعّد "الخائن": سأجدك وأفضحك
الحارس البلجيكي أرنه إسبيل
وفاة حارس مرمى بلجيكي بعد إنقاذ ركلة جزاء