الروبل يسجل أدنى مستوى في 8 أشهر أمام الدولار

انخفض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر مقابل الدولار، الخميس، إذ يعاني تحت وطأة التوقعات بأن العقوبات التي تستهدف النفط والغاز الروسي قد تحد من عائدات التصدير.

وهبط الروبل 0.9 بالمئة مقابل الدولار بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش إلى 72.83، وهو أضعف مستوى له منذ 27 أبريل نيسان.

كما تراجع 0.7 بالمئة إلى 76.93 مقابل اليورو، وبنسبة 0.6 بالمئة أمام اليوان إلى 10.31.

وفقد الروبل الدعم الرئيسي لفترة تسديد الضرائب بنهاية كل شهر عندما يقوم المصدرون عادة بتحويل عائداتهم من العملات الأجنبية إلى الروبل لسداد الالتزامات المحلية. وأدى اجتماع تأثير تعافي الواردات مع تراجع الصادرات لتكثيف الضغوط.

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع الرد الروسي الذي طال انتظاره على فرض الغرب سقفا لأسعار النفط، ووقع مرسوما يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية اعتبارا من الأول من فبراير شباط ولمدة خمسة أشهر للدول التي تلتزم بالسقف.

وفقد الروبل نحو 15 بالمئة من قيمته مقابل الدولار منذ دخول سقف الأسعار حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر كانون الأول.

ويستعد الاقتصاد الروسي لدخول عام 2023 وهو في وضع غير مستقر. وأظهرت بيانات اقتصادية لشهر نوفمبر تشرين الثاني نُشرت أمس الأربعاء مؤشرات على أن نقص العمالة المرتبط بأمر التعبئة الجزئية الذي أصدره بوتين نهاية سبتمبر أيلول يقوض آفاق النمو.