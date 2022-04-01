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الروبل يصعد تزامنًا مع “قفزة” بالأسهم

منذ 36 دقيقة
الروبل الروسي

الروبل الروسي

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ارتفعت العملة الروسية للجلسة التاسعة على التوالي في موسكو، إذ أغلق الروبل بالقرب من 83 للدولار، الخميس، وقفزت الأسهم مع رفع بعض القيود على البيع على المكشوف، مع تركيز السوق على آثار طلب موسكو على دفع ثمن صادراتها من الغاز بالروبل.

وصعد الروبل 1.6 بالمئة مقابل الدولار عند 83.20، وهو أكبر إغلاق له منذ 25 شباط، وارتفع 1.8 بالمئة أمام اليورو ليغلق عند 92.50 مقابل العملة الأوروبية.

وفقد الروبل نحو 40 بالمئة من قيمته منذ إغلاق عام 2021 مع بدء القيود والعقوبات العالمية ردا على اجتياح موسكو لأوكرانيا أواخر الشهر الماضي.

وفي تعاملات موسكو، ارتفع الروبل في 15 جلسة من أصل 16.

وواصلت العملة الروسية المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي بعد أن طالب الرئيس فلاديمير بوتن بدفع ثمن الغاز الطبيعي المُصدَّر إلى أوروبا بالروبل، وهي خطوة دفعت الدول الأوروبية إلى التحرك.

ويطالب بوتن المشترين الأجانب بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل اعتبارا من الجمعة وإلا ستقطع موسكو الإمدادات عنهم.

ورفع البنك المركزي الروسي اعتبارا من، الخميس، حظرا على بعض عمليات البيع على المكشوف، لكنه قصر ذلك على أسهم في 83 شركة ولم يسمح بذلك إلا للبنوك والوسطاء.

وارتفع المؤشر (آر.تي.إس) المقوم بالدولار 7.6 بالمئة إلى 1021.28 نقطة، وهو أعلى إغلاق له منذ 23 فبراير، أي قبل يوم من إرسال روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا.

وصعد المؤشر مويكس الروسي المقوم بالروبل 7.6 بالمئة إلى 2703.51 نقطة.

وقفز سهم عملاق الطاقة غازبروم 12.3 بالمئة، وارتفعت أسعار أسهم بنك (في.تي.بي) المشمول بالعقوبات 15.4 بالمئة.

    المصدر :
  • وكالات

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