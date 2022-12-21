الروبل الروسي يهوي لأدنى مستوى منذ شهر أيار

سجل الروبل الروسي انخفاضاً ملحوظاً (الأربعاء 21-12-2022) أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي، ليتجاوز مستوى انخفاض الـ 15% خلال تعاملات الشهر الجاري.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الروبل فوق مستويات الـ 70.7 روبل للدولار للمرة الأولى منذ مطلع مايو الماضي.

كما ارتفع سعر صرف اليورو خلال تداول العملات في بورصة موسكو يوم الأربعاء فوق 75 روبل لأول مرة منذ 29 أبريل 2022، كذلك سجل سعر صرف اليوان ارتفاعاً فوق 10 روبلات لأول مرة منذ 30 مايو، وفقًا لبيانات التداول في بورصة موسكو.

وانخفض الروبل الروسي مقابل الدولار منذ بداية ديسمبر الجاري من مستويات 60.99 روبل للدولار إلى مستويات 69.4 روبل للدولار بتراجع بلغت نسبته 16%.

في سياق متصل، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في مؤتمر عبر الفيديو اليوم الأربعاء بمناسبة تدشين حقل كوفيكتا للغاز الذي يضخ في خط أنابيب (باور أوف سيبيريا) الذي ينقل الغاز الروسي إلى الصين.

وسيسهم إطلاق هذه المنشآت في تطوير إمدادات الغاز إلى المناطق الشرقية من الاتحاد الروسي والوفاء الموثوق به بالتزامات توريد الغاز الروسي عبر الطريق الشرقي للتصدير إلى الصين.

رسالة بوتين

والتقى نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي في بكين بالرئيس الصيني شي جين بينغ الذي نقل إليه رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب ما ورد يوم الأربعاء في الأمانة العامة لنائب رئيس مجلس الأمن، تمت الزيارة يومي 20 و21 ديسمبر و”نقل ميدفيديف إلى رئيس الدولة الصينية رسالة من رئيس الاتحاد الروسي بوتين، تشير على وجه الخصوص إلى المستوى غير المسبوق للحوار السياسي والتعاون العملي الروسي الصيني، وتعرب عن ثقتها في التطور التدريجي المستمر.

واشار الجانبان إلى التطابق الواسع بين مقاربات موسكو وبكين لمشاكل العالم الأكثر إلحاحًا، وتطرق إلى موضوع تنسيق السياسة الخارجية الاستراتيجية، بما في ذلك داخل الأمم المتحدة ومنصات أخرى متعددة الأطراف، بما في ذلك منظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة بريكس ومجموعة الـ20.