الروس أكبر مشترين غير مقيمين للعقارات في دبي في الربع الثالث

أعلنت شركة بيترهومز للاستشارات أ‬‬‬إن الروس كانوا أكبر المشترين غير المقيمين للعقارات السكنية في دبي في الربع الثالث، حيث يبحثون عن ملاذ آمن في ظل الصراع في أوكرانيا والتجنيد العسكري الإلزامي في روسيا وتشديد العقوبات الغربية.

وتوضح بيانات الشركة أن المشترين القادمين من بريطانيا احتلوا المرتبة الثانية، رغم تراجعهم 43 بالمئة عن الربع السابق، ثم جاء المشترون من الهند وألمانيا وفرنسا. وارتفع عدد المشترين الروس غير المقيمين 11 بالمئة عن الربع السابق.

وقال “ريتشارد ويند”، العضو المنتدب في بيترهومز لرويترز: “الروس الفارون من الحرب، و(مع) التجنيد (العسكري) الأخير، أصبحوا أكثر الجنسيات (شراء) خلال الصيف، وفي ظل استمرار الحرب في أوكرانيا نتوقع بقاء هذا الاتجاه”.

ومنذ بداية العام، كانت روسيا وبريطانيا أكبر منشأ للاستثمار في سوق العقارات في دبي التي تعافت بقوة من الركود الذي شهدته عام 2020، على الرغم من أن ارتفاع فوائد الرهن العقاري وتكلفة المعيشة قد يشكلان رياحا معاكسة.

وأشار ويند إلى أن ضعف الجنيه الإسترليني قد يجعل بعض المستثمرين البريطانيين يعيدون تقييم الموقف، إلا أنه لا يتوقع تأثيرًا كبيرًا على استثمارات الأفراد أصحاب الثروات الضخمة.

وأوضحت بيترهومز أن تقريرها للربع الثالث اعتمد منهجية مختلفة تغطي فقط المشترين غير المقيمين، وليس إجمالي المشترين. وجاء الروس في المرتبة الرابعة في تقريرها السابق للنصف الأول من 2022 لأكبر المشترين بعد كل من الهند وبريطانيا وإيطاليا.

وقال ويند إن التغيير يهدف إلى تحديد بلدان منشأ الاستثمار الوافد لسوق دبي بشكل أوضح.

إلى ذلك، ذكرت بيترهومز أن إجمالي صفقات البيع والقيمة ارتفعا بمقدار 61 بالمئة في الربع الثالث على أساس سنوي، إذ تم بيع 22895 وحدة بقيمة إجمالية 52.39 مليار درهم (14.26 مليار دولار)، مشيرةً الى أن معدلات النمو تشير إلى أن الأسعار “كانت مستقرة ومستدامة” رغم تسجيل نمو سريع في بعض المناطق، مضيفة أن نخلة جميرا شهدت أعلى نمو في الأسعار إذ وصل إلى عشرة بالمئة.