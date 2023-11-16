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الروس الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال أكتوبر

منذ ساعتين
تركيا

تركيا

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تصدر المواطنون الروس قائمة الجنسيات الأجنبية الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال أكتوبر الفائت.

وبحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية، تم بيع ألفان و535 منزلا للأجانب خلال أكتوبر المنصرم، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.

وبلغت حصة مبيعات المساكن للأجانب خلال أكتوبر 2.7 بالمئة من إجمالي المبيعات.

واحتلت أنطاليا رأس القائمة بين الولايات التركية في عدد المنازل المباعة للأجانب بواقع 931 منزلا، تلتها إسطنبول بـ 758، ثم مرسين بـ 294.

وفي ترتيب الجنسيات الأجنبية الأكثر شراء للمنازل في تركيا تصدر الروس القائمة بواقع 713 منزلا، تلاهم الإيرانيون بـ 235، ثم الألمان بـ 152.

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