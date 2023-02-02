الرياضيون الأوكرانيون مجبرون على حماية أرواح أحبائهم من العدوان الروسي

أودت الهجمات الروسية بحياة مئات ومئات من الرجال والنساء الأوكرانيين، بمن فيهم الرياضيون الذين يشاركون في الألعاب الرياضية العالمية.

في ديسمبر من العام الماضي، ذكر الرئيس زيلينسكي أن 184 رياضيًا أوكرانيًا لقوا مصرعهم وتضررت أكثر من 110 منشآت رياضية أوكرانية بسبب الأعمال العدائية لروسيا، هناك حاجة إلى أكثر من 200 مليون دولار لإعادة إعمار، على سبيل المثال، قام الجيش الروسي برسم حرف “V”، بربريًا وعن قصد في مدينة Borodianka بقطع العشب ملعب.

تدرس اللجنة الأولمبية الدولية إمكانية إعادة ممثلي روسيا وبيلاروسيا إلى الرياضات الدولية، وعلى وجه الخصوص، إلى الألعاب الأولمبية في باريس 2024، بدلاً من استعادة البنية التحتية الرياضية لأوكرانيا التي دمرتها روسيا.

لأنه لا يكفي العلم المحايد وعدم استخدام رموز الدولة للرياضيين الروس والبيلاروسيين كعقوبات.

الرياضة خارج السياسة سمع الجميع هذا التعبير لسنوات، لكن هل هذا صحيح؟ الرياضة ليست محايدة، إنها مليئة بالسياسة وأكثر ما يمكننا أن نتصور، الرياضة هي السياسة، وغالبًا ما يستخدمها الديكتاتوريون لأفكارهم المجنونة.

غالبًا ما يخفي بوتين العدوان ويستخدمه على وجه التحديد خلال البطولات الرياضية العالمية واسعة النطاق: الهجوم على جورجيا بعد أولمبياد 2008، واحتلال شبه جزيرة القرم بعد دورة الألعاب 2014، والغزو الشامل لأوكرانيا بعد دورة الألعاب الأولمبية لعام 2022.

لا يمكن للعالم أن يسمح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمنافسة خلال حرب مستمرة، في حين أن روسيا، بدعم من بيلاروسيا، في حالة حرب مع أوكرانيا، فإن مشاركة الرياضيين من هذه البلدان في المسابقات الدولية يجب أن يُنظر إليها على أنها مكافأة للعدوان.

لا تخفي اللجنة الأولمبية الدولية نيتها إعادة الروس والبيلاروسيين إلى المنافسات الدولية، يتعين على مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية اختيار من يريدون رؤيته في المنافسة: الرياضيون من دولة تدافع عن نفسها ضد العدوان، أو أولئك الذين يمثلون أنظمة دكتاتورية عدوانية.

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