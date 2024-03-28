الرياض تطرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن من القمح

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي بالسعودية في بيان اليوم الخميس 28آذار/مارس الجاري، عن طرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن من القمح للتسليم خلال يونيو حزيران ويوليو تموز.

وقال متعاملون إن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو غدا الجمعة. وقال تجار أوروبيون إن النتائج متوقعة يوم الاثنين.

وذكر أحمد الفارس محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي في بيان أن المناقصة تطلب نحو 10 شحنات من قمح يحتوي على بروتين بنسبة 12.5 بالمئة من مناشئ اختيارية.

وستتوزع الشحنات على عدة موانئ بواقع 180 ألف طن لميناء جدة الإسلامي و180 ألف طن لميناء ينبع التجاري و180 ألف طن لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام و55 ألف طن لميناء جازان.

وهذه هي أول مناقصة تطرحها الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودية هذا العام. وتضمنت آخر مناقصة لشراء قمح، وذلك في 18 ديسمبر كانون الأول 2023، شراء 1.353 مليون طن.