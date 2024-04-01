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الرياض قد ترفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لآسيا في مايو

منذ 16 دقيقة
النفط السعودي

النفط السعودي

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كشفت مصادر بقطاع النفط إن السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، قد ترفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في مايو /أيار القادم.

ووفقا لمسح أجرته رويترز لستة مصادر في قطاع التكرير، فقد يرتفع سعر البيع الرسمي لشهر مايو أيار للخام العربي الخفيف بما يتراوح بين 20 إلى 30 سنتا للبرميل مقابل أبريل نيسان.

وقال أحد المشاركين في الاستطلاع إن سعر البيع الرسمي لشهر مايو أيار للخام العربي الخفيف جدا قد يزيد بمقدار 30 إلى 50 سنتا للبرميل على خلفية ارتفاع علاوات خام مربان ذي الجودة المماثلة من أبوظبي.

وأظهرت بيانات رويترز أن متوسط علاوة العقود الآجلة لمايو أيار من خام مربان لمبادلات دبي ارتفع 58 سنتا إلى 1.73 دولار للبرميل الشهر الماضي، مدعوما بطلب قوي في آسيا.

وقالت المصادر إن نقص المعروض من الخامات المتوسطة والثقيلة بسبب صيانة حقول النفط في السعودية وتخفيضات إنتاج أوبك+ وزيادة الاستهلاك المحلي في العديد من الدول المنتجة في الشرق الأوسط من المتوقع أن يدعم أسعار البيع الرسمية لشهر مايو أيار للخام العربي المتوسط والعربي الثقيل في السعودية.

ولا يعلق مسؤولو أرامكو كسياسة عامة على أسعار البيع الرسمية الشهرية للمملكة.

    المصدر :
  • رويترز

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