الزعيم الكوري يتفقد الحدود جارته الجنوبية

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كشفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ، الجمعة، عن جولة تفقدية قام بها الزعيم الكوري كيم جونج أون في منطقة متضررة من السيول في إقليم هوانجاي الشمالي على الحدود مع كوريا الجنوبية .

وتعرضت الكوريتان الشمالية والجنوبية لسيول في الأيام الماضية بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على شبه الجزيرة الكورية، فيما تتنامى مخاوف بشأن تضرر محاصيل كوريا الشمالية.

وقال كيم، في تصريحات نشرتها الوكالة الرسمية خلال جولته: “توفير الأغطية والسلع اليومية والأدوية وغيرها من الضروريات على وجه السرعة أولوية مهمة كي يتسنى للمتضررين من السيول العيش باستقرار”.

وأشارت الوكالة إلى أن الأمطار الغزيرة أغرقت ما يربو على 730 منزلا ودمرت 179 منها وغمرت أيضا حقول الأرز، فيما لم ترد أنباء بشأن ضحايا.

ويثير هطول الأمطار خلال موسم الحصاد في منطقة زراعة الأرز مخاوف بشأن الأمن الغذائي لبيونج يانج.

وزار زعيم كوريا الشمالية خلال العامين الماضيين الحدود للقاء الرئيسين الكوري الجنوبي والأمريكي وسط آمال بحل أزمة الكوريتين قبل أن تعصف التوترات بتلك الآمال.