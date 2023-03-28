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الزعيم الكوري يدعو لإنتاج المزيد من المواد النووية لصنع الأسلحة

منذ 40 دقيقة
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الاثنين، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون دعا إلى إنتاج المزيد من المواد النووية التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة بهدف تعزيز ترسانة بلاده مشيرا إلى أنه يجب أن تكون بيونجيانج مستعدة لاستخدام هذه الأسلحة في أي وقت.

وأدلى كيم بالتصريحات لدى تفقده برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية بما في ذلك أسلحة نووية تكتيكية جديدة وتكنولوجيا لحمل الرؤوس النووية على الصواريخ الباليستية كما اختبر خطط عمليات شن هجوم نووي مضاد حسبما ذكرت الوكالة.

وقال كيم إن عدو القوات النووية لكوريا الشمالية ليس دولة أو جماعة بعينها وإن سياسة زيادة الترسانة النووية للبلاد لا تهدف إلا لحمايتها ولحماية السلام والاستقرار الإقليميين.

وتكثف كوريا الشمالية الاختبارات العسكرية وأطلقت أمس الاثنين صواريخ باليستية وأجرت محاكاة لهجوم نووي مضاد الأسبوع الماضي ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اللتين تتهمهما بالتدريب على غزوها عبر تدريباتهما العسكرية.

    المصدر :
  • رويترز

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