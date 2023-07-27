الزعيم الكوري يلتقي وزير الدفاع الروسي في بيونغيانغ

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الخميس، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التقى بوزير الدفاع الروسي سيرجي شويعو أمس الأربعاء واصطحبه في جولة بمعرض للأسلحة.

وذكر التقرير أن شويغو سلم كيم رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتقدم كيم بدوره بالشكر لبوتين الذي أرسل وفدا عسكريا لبلاده برئاسة شويجو، لافتا إلى أن اللقاء عمق العلاقات “الاستراتيجية والتقليدية” بين كوريا الشمالية وروسيا.

ووصل الوفد الروسي ووفد صيني يضم عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني لي هونغ تشونغ إلى كوريا الشمالية هذا الأسبوع للاحتفال بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب الكورية الذي تحتفل به كوريا الشمالية باعتباره “يوم النصر”.

وهذان الوفدان هما أبرز الوفود التي تزور كوريا الشمالية منذ بداية الجائحة. وتأتي الزيارة في وقت تتطلع فيه بيونغيانغ إلى تعزيز علاقاتها مع بكين وموسكو في ظل ما تجمع العواصم الثلاثة من خلافات مع واشنطن.

وذكرت الوكالة الكورية الشمالية أن كيم اصطحب شويغو في جولة في معرض دفاعي أقيم للاحتفال بالذكرى السنوية للحرب وتُعرض فيه أسلحة ومعدات عسكرية تم تطويرها حديثا.

وأظهرت صور نشرتها الوكالة كيم وضيوفه وهم يتجولون في قاعة عرض كبيرة بها بعض الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية منصوبة على وحدات نقل وإطلاق متعددة المحاور. وأظهرت صورة أخرى ما قال محللون إنه يبدو أنه مسيرة جديدة.

ويقول البيت الأبيض إن كوريا الشمالية تدعم الكرملين في الحرب مع أوكرانيا وأنها أمدته بأسلحة من بينها صواريخ يمكن حملها على الأكتاف وغيرها من الصواريخ.

وتنفي كوريا الشمالية إبرام أي صفقات أسلحة مع روسيا.

وذكرت الوكالة أن كيم استضاف بشكل منفصل الصيني لي هونغ تشونغ الذي سلمه رسالة شخصية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.