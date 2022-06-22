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السابع في أسبوعين.. مقتل جندي تركي شمالي العراق

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 22 - يونيو - 2022 11:59 صباحًا
جندي تركي

جندي تركي

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تواصل تركيا عملية “المخلب-القفل” التي أطلقتها في 17 نيسان الماضي ضد عناصر الحزب الكردستاني، في مناطق متينا وزاب وأفشين-باسيان شمالي العراق.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها، في إطار العملية العسكرية شمالي العراق.

وجاء ذلك بحسب بيان نشرته الوزارة، على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”.

وذكر البيان أن الجندي الذي لقي حتفه يدعى، سرجان باش، وهو برتبة رقيب، وأن مقتله جاء جرّاء جراح أصيب بها خلال اشتباك مع عناصر حزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب.

يذكر أن هذا الجندي التركي السابع الذي يقتل شمالي العراق، خلال أسبوعين.

وكان العراق قد استنكر، في وقت سابق، القصف التركي الذي استهدف مقارّ حكومية ومنازل في قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

واعتبرت الخارجية العراقية في بيان أن “هذه المواقف تمثل انتهاكًا صارخا لسيادة العراق، وتهديدًا واضحا للآمنين من المدنيين، الذين استشهد عدد منهم وجرح آخرون جراء هذا الفعل “.

وأضاف البيان أن “هذا الاعتداء يعد استهدافًا لأمن العراق واستقرار شعبه”، مشيرًا إلى أن “ذلك يتطلب موقفًا موحدًا لمواجهته، عبر الوقوف بحزم ضد أي فعل يهدف إلى إشاعة الفوضى”.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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