"الساكت عن الحق شيطان أخرس".. أردوغان: الهجمات الإسرائيلية تجاوزت الدفاع عن النفس

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، إلى أن بلدان الغرب لا تلتزم بالقانون الدولي فيما يتعلق بغزة لأن “الدماء المسفوكة هي دماء المسلمين”، مضيفا أن الهجمات الإسرائيلية على غزة “همجية”.

وفي كلمة ألقاها في قصر الرئاسة اتهم أردوغان دول الغرب بتوفير دعم غير مشروط للهجمات الإسرائيلية على غزة بدلا من الدعوة لضبط النفس، وأكد على أن “الساكت عن الحق شيطان أخرس ولن نتردد في قول الحقيقة ولو بقينا وحدنا”.

وقال إنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن تظل تركيا صامتة إزاء العنف في غزة وأعرب عن أسفه بقوله “يرسلون حاملات الطائرات بدل سفن المساعدات وهذا كيل بمكيالين وسياسة ذات وجهين”.

وتابع لا فارق بين أطفال غزة وفلسطين وإسرائيل وسوريا في أعين تركيا. وأضاف أنه يتعين أن تكثف تركيا جهودها مع مصر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.