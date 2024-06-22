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السباح "دريسل" يتأهل للدفاع عن لقب 50 مترا حرة بباريس

منذ 22 دقيقة
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وقالت ريجان التي توجت بثلاث ميداليات في أولمبياد طوكيو الأخير جميعها غير ذهبية “الفارق هائل بين ألعاب طوكيو 2021 والآن. تراجعت طاقتي قليلا في هذا السباق الأخير لكنه كان أسبوعا عظيما بالنسبة لي.”

وفي آخر نهائي أقيم الليلة الماضية توج كارسون فوستر بالمركز الأول في سباق 200 متر متنوع فردي بعد أن سجل دقيقة واحدة و55.65 ثانية وتفوق على شين كاساس الذي احتل المركز الثاني ليضمن الاثنان المنافسة في الألعاب الأولمبية.

وتأهل فوستر في وقت سابق للمنافسة في سباق 400 متر متنوع فردي في باريس أيضا.

وقال كاساس الذي خسر المركز الأول بفارق 0.18 ثانية بعد ضمان التأهل للألعاب الأولمبية وقد بدا عليه التأثر عاطفيا “هذا يعني كل شيء بالنسبة لي.”

وأضاف قوله “هذا كل ما حلمت به منذ الطفولة… الآن أصبحت رياضيا أولمبيا بالفعل.”

    المصدر :
  • رويترز

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