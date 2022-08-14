الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السباق الشهير يعود إلى شوارع سيدني بعد توقفه لسنوات

منذ دقيقة واحدة
سيدني تفرض الإغلاق التام بسبب متحور كورونا

سيدني تفرض الإغلاق التام بسبب متحور كورونا

A A A
طباعة المقال

احتشد أكثر من 60 ألف شخص في شوارع سيدني اليوم الواقع في 14 آب 2022 للمشاركة في سباق سنوي للجري يقام للمرة الأولى منذ تفشي جائحة كوفيد-19.

ويمر مسار سباق (سيتي تو سيرف)، الذي يقول منظموه إنه أكبر سباق بغرض التسلية في العالم، عبر أشهر معالم المدينة الأكبر في أستراليا، ويمتد على مسافة 14 كيلومترا من متنزه هايد بارك إلى شاطئ بوندي بيتش.

وعمد العديد من المشاركين إلى ارتداء مجموعة متنوعة من الأزياء التنكرية مثل سترات على هيئة ديناصورات وغوريلات وحتى نجوم لإضفاء جو من المرح على السباق.

وقالت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد إن ليام آدامز فاز بسباق الرجال بعد أن أنهى السباق في 41 دقيقة وثماني ثوان بينما فازت ليان بومبيني في فئة السيدات بزمن قدره 45 دقيقة و43 ثانية.

وفي كل عام، يجمع السباق، الذي انطلق لأول مرة عام 1971، ملايين الدولارات لصالح العديد من الجمعيات الخيرية التي تعمل في جميع أنحاء أستراليا.

لكن على مدار العامين الماضيين، تم إلغاء الحدث بسبب تفشي فيروس كورونا، ولجأ المنظمون إلى تنظيم “سباق افتراضي” شارك فيه المتسابقون بالركض كل في منطقته.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الاتحاد الاوروبي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
دعوات متزايدة لمنع السياح الروس من دخول الاتحاد الأوروبي
الفيضانات في أميركا
فيضانات على حدود تايلاند وميانمار ومحاصرة أكثر من ألفي منزل
سفينة تشحن حبوبًا أوكرانية تغادر ميناء أوديسا (رويترز)
سفينة تحمل أول شحنة حبوب أوكرانية تقترب من سوريا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار والليرة اللبنانية
دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
بالصورة: لبناني طعن سلمان رشدي
بالصور: لبناني طعن سلمان رشدي
هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
بالصور: هذا ما وجد بحساب اللبناني هادي مطر الذي طعن سلمان رشدي!!