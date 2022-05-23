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السجن ثلاث سنوات لرجل اعمال مصري بتهمة التعدي على قاصرات

24 - مايو - 2022
آخر تحديث: 24 - مايو - 2022 12:49 صباحًا
دار القضاء العالي في مصر

دار القضاء العالي في مصر

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أصدرت محكمة مصرية حكما على رجل أعمال بارز بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التعدي الجنسي على سبع فتيات قاصرات في دار للأيتام أسسها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية.

كما أمرت محكمة جنايات القاهرة، محمد الأمين، بدفع غرامة قدرها 200 ألف جنيه مصري (حوالي 11 ألف دولار).

كما وجد الادعاء الأمين مذنبا بتهمة الاتجار بالبشر من خلال استغلال ضعف الأطفال في دار أيتام للفتيات جنوب محافظة بني سويف.

ويخضع حكم المحكمة الصادر يوم الاثنين للاستئناف أمام محكمة أعلى، وصف محامي دفاع الأمين الاتهامات مرارًا بأنها لا أساس لها من الصحة.

لم تحدد المحكمة طبيعة الاعتداءات لكنها قالت إنها لم تكن اغتصابًا، وقال بيان سابق للادعاء إن الفتيات كن قاصرات عندما وقعت الجرائم، وأغلقت السلطات دار الأيتام أواخر العام الماضي بعد ظهور مزاعم ضد الأمين، وتم القبض عليه في يناير، ومكث منذ ذلك الحين في السجن.

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