السجن وغرامة بـ 10 مليون دولار بحق معاونة مدير مصرف "عربي"!

أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق حكمها (الأحد 22-1-2023) بحق معاونة مدير مصرف الرافدين / فرع الخالدية، “يسرى عبد مطر”، بجرم اختلاس ملايين الدولارات.

وقال بيان لدائرة تحقيقات الهيئة إنه تم الحكم حضوريا على المدانة بالسجن 15 سنة وبغرامة قدرها 10 ملايين دولار.

ولفت البيان إلى أن “المتهمة أقدمت على نقل وتحويل وإضفاء الصفة المشروعة على متحصلات جريمة الاختلاس التي قامت بها من أموال مصرف الرافدين”، مشيرا إلى، أن “قرار الإدانة صدر؛ استنادا لأحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)”.

وأوضح، أنه “في حالة عدم الدفع، يتم حبسها حبسا شديدا لمدة خمس سنوات تنفذ بالتعاقب مع العقوبة الأصلية”، مبينا أن “المتهمة قامت بشراء حصص في عقارين، بلغت حصتها في العقار الأول المسجل باسم ابنتها المتهمة المفرقة قضيتها، نصف العقار بقيمة (6,800,000,000) دولار، فيما بلغت حصتها في العقار الثاني ثلث العقار بقيمة (1,248,000) دولار”.

وأشار البيان، إلى أن “المحكمة قررت مصادرة حصة المدانة في العقارين، فضلا عن مبلغ إيجارات أحدهما، لمصلحة مصرف الرافدين، وفقا لأحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مشددا على أنه “تم إيداع مبلغ (605,608) دولار و(9,500,000) دينار في مصرف الرافدين تمثل حصة المدانة عن إيجار أحد العقارين”.