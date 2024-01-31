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السجن 14 عاماً على رئيس وزراء باكستان وزوجته

منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 31 - يناير - 2024 8:38 صباحًا
عمران خان

عمران خان

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صدر حكماً بالسجن لمدة 14 عاماً على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي في قضية تتعلق ببيع هدايا الدولة.

يأتي هذا الحكم قبل أقل من عشرة أيام على الانتخابات التشريعية والاقليمية المرتقبة في 8 شباط/فبراير والتي شهدت حملتها اتهامات بالفساد والقمع بحق حزب “حركة إنصاف” الذي أسسه خان.

وقال عمران خان للناخبين في بيان نشره على حسابه في منصة “إكس”، “يجب أن تثأروا لكل ظلم عبر تصويتكم في 8 شباط/فبراير”.

وأضاف “أخبروهم بأنكم لستم قطيعاً يمكن أن يُقاد بالعصا”.

وقال ناطق باسم حزب “حركة إنصاف” لوكالة فرانس برس “حُكم على كلّ من رئيس الوزراء السابق عمران خان ونائب رئيس (حزب حركة إنصاف) شاه محمود قرشي بالسجن عشرة أعوام في هذه القضية”.

وتتمحور القضية حول طريقة تعامل الرجلين مع برقية أرسلها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة جاء فيها وفق خان أن واشنطن كانت متواطئة في مؤامرة لطرده من منصبه في العام 2022. ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الاتهام.

وكان قد وجه الاتهام الى عمران خان في تشرين الأول/اكتوبر بموجب قانون الأسرار الرسمية الذي يعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية. وعقدت المحاكمة في سجن أديالا بحضور محاميه فقط وبعض أقاربه وعدد قليل من الصحافيين.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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