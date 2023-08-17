السجن 22 عاما لامرأة أرسلت خطابات تحتوي على "الريسين" إلى ترامب!

قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن حكما بالسجن حوالي 22 عاما صدر (الخميس 17-8-2023) على امرأة لإرسالها في سبتمبر أيلول 2020 خطابات تهديد تحتوي على مادة الريسين إلى الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وكانت باسكال سيسيل فيرونيك فيرييه (55 عاما) قد أقرت بالذنب في وقت سابق من العام الجاري. ووفقا للوزارة فقد أرسلت فيرييه، التي تحمل الجنسيتين الكندية والفرنسية، الخطابات إلى ترامب وثمانية من مسؤولي إنفاذ القانون في ولاية تكساس الأمريكية.

وحسبما ذكرت إفادة خطية لمكتب التحقيقات الاتحادي قُدمت مع وثائق الاتهام، فإن منشأة لفرز البريد في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن اعترضت المظروف الموجه لترامب في سبتمبر أيلول 2020 حيث أثار ريبة موظفي البريد واتصلوا بمكتب التحقيقات الاتحادي.

وأُلقي القبض على فيرييه بعدها بيومين على الحدود الكندية الأمريكية بين بافالو وفورت إيري في أونتاريو.

وقال ممثلو الادعاء إنها اعترفت بأنها صنعت مادة الريسين في مسكنها في إقليم كيبيك الكندي في سبتمبر أيلول 2020. والريسين مادة شديدة السمية تصنع من حبوب الخروع.

وقالت وزارة العدل اليوم الخميس إن المدة التي ستقضيها فيرييه بالسجن تبلغ 262 شهرا وستظل بعد الإفراج عنها تحت المتابعة طول حياتها.