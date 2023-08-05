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السجن 3 سنوات لعمران خان.. والشرطة الباكستانيّة تُلقي القبض عليه

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 5 - أغسطس - 2023 11:36 صباحًا
عمران خان

عمران خان

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قضت محكمة باكستانية على رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات لبيعه هدايا منحت للدولة بشكل غير قانوني، وفق ما ذكرت قنوات تلفزيونية محلية اليوم السبت.

بدوره، قال المحامي انتظار حسين بانجوتا لرويترز عبر الهاتف، اليوم السبت، إن الشرطة الباكستانية ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان من منزله في مدينة لاهور شرق البلاد.

فيما أعلنت الشرطة الباكستانية، أنّه سيتم نقل عمران خان إلى إسلام أباد بعد القبض عليه في لاهور.

ويقول خبراء في القانون إن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني.

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