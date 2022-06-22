السجن 4 سنوات لأميركي متهم بالتجسس لصالح روسيا

أصدرت محكمة أميركية حكمًا على عالم مكسيكي بارز في الكيمياء الحيوية بالسجن 4 سنوات بتهمة التجسس لحساب روسيا.

وأقر “هيكتور كابريرا فوينتيس” (37 عاما) بالعمل لحساب حكومة أجنبية دون إخطار السلطات الأميركية.

وقال: “أشعر بالأسف الشديد والندم لما فعلته، وأعتذر من الولايات المتحدة”.

وأضاف: “كل شخص يرتكب أخطاء في حياته وكان هذا خطئي الأكبر”.

وأوقف هيكتور كابريرا فوينتيس الذي كان يعيش في سنغافورة عام 2020 في ميامي بتهمة التجسس لحساب موسكو، على مصدر حكومي أميركي”، وفقا لوزارة العدل الأميركية.

ووفق ما زعمته وثائق قضائية، فقد “جنّد” مسؤول روسي في العام 2019 كان هيكتور كابريرا فوينتيس.

في سياق متصل، كشف جهاز أمن الدولة الأوكراني أن أوكرانيا احتجزت مسؤولًا حكوميا كبيرا ورجل أعمال بارزًا يشتبه بأنهما جزء من شبكة تجسس روسية مزعومة.

ولم يذكر جهاز أمن الدولة اسميهما، لكنه وصف أحدهما بأنه مسؤول كبير في أمانة مجلس الوزراء ،والثاني بأنه رئيس قسم في غرفة التجارة والصناعة، وهي جماعة ضغط لرجال الأعمال.

في بيان على تطبيق تيليجرام، قال الجهاز إنه نفذ “عملية خاصة متعددة المراحل” لتفكيك حلقة التجسس المزعومة.

الى ذلك، أضاف جهاز أمن الدولة: “نتيجة لذلك.. في كييف، اعتُقل رئيس قسم في أمانة مجلس الوزراء ورئيس إحدى إدارات غرفة التجارة والصناعة”.