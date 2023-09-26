السجن 5 سنوات لربان أوكراني في قضية غرق سفينة

قضت محكمة في المجر اليوم الثلاثاء بسجن ربان سفينة سياحية أوكراني خمس سنوات ونصف لدوره في حادث وقع عام 2019 حين اصطدمت سفينته بسفينة أصغر في نهر الدانوب وأغرقتها مما أسفر عن مقتل 25 سائحا كوريا جنوبيا واثنين من أفراد الطاقم.

وفي أسوأ حادث يقع في نهر الدانوب خلال أكثر من 50 عاما، غرقت السفينة السياحية الأصغر حجما وكانت تحمل اسم ميرميد وعلى متنها 35 شخصا بعد اصطدامها بالسفينة السياحية أسفل جسر في بودابست أثناء سقوط أمطار غزيرة.

وكان من بين الضحايا 25 سائحا من كوريا الجنوبية، ولقي قبطان السفينة ميرميد وأفراد الطاقم حتفهم أيضا إضافة إلى اعتبار أحد الكوريين في عداد المفقودين.

وقالت القاضية ليونا نيمت “المتهم سي.يوري مذنب… بتهمة الإهمال الذي شكل تهديدا في النقل المائي… وتحكم المحكمة عليه بالسجن لخمسة أعوام ونصف العام”، مضيفة أنه من الممكن الطعن على الحكم.

ونجا من الحادث سبعة ركاب كوريين فحسب.