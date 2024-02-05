السعودية.. أرامكو تثبت سعر الخام العربي الخفيف إلى آسيا في آذار المقبل

أفادت شركة أرامكو السعودية، اليوم الإثنين 5 فبراير/شباط، أنها ثبتت أسعار البيع الرسمية لشحنات الخام العربي الخفيف لعملائها في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، خلال شهر مارس/آذار (2024).

وقررت عملاقة النفط السعودية، وفق وثيقة التسعيرة التي حصل عليها موقع “الطاقة”، تثبيت أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف إلى آسيا خلال مارس/آذار المقبل، عند 1.50 دولارًا للبرميل فوق متوسط أسعار سلطنة عمان/دبي، وهي نفس مستويات فبراير/شباط.

وتأتي أسعار بيع النفط السعودي، التي حدّدتها أرامكو، متزامنةً مع تحقيق أسعار النفط مكاسب شهرية خلال شهر يناير/كانون الثاني المنصرم (2024)، مع تزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والمخاوف من نقص الإمدادات.

وحدّدت أرامكو سعر البيع الرسمي لشحنات الخام العربي الخفيف لشهر مارس/آذار 2024، إلى دول شمال أوروبا والبحر المتوسط بعلاوة 0.90 دولارًا للبرميل فوق خام برنت، وهي نفس أسعار فبراير/شباط.

في الوقت نفسه، حدّدت الشركة السعودية سعر البيع للولايات المتحدة خلال مارس/آذار، عند مستوى أسعار فبراير/شباط؛ أي بعلاوة 5.15 دولارًا فوق مؤشر آرغوس.

جاءت الأسعار الجديدة، التي أعلنتها شركة أرامكو السعودية، اليوم الإثنين 5 فبراير/شباط 2024، متوافقة مع توقعات التّجار بتثبيت أسعار الخام العربي إلى آسيا في مارس/آذار المقبل، عند أدنى مستوياتها خلال عام.

وتوقّع متعاملون في سوق النفط الإبقاء على العلاوة السعرية لبيع الخام العربي الخفيف فوق متوسط سعر خامي عمان ودبي، بنحو 1.5 دولارًا للبرميل، وهي العلاوة السعرية نفسها لمبيعات فبراير/شباط، حسبما ذكرت بلومبرغ.