السعودية.. أكثر من 6 ملايين حبة مخدر مخبّأة في شحنة حلوى وموالح ومكسّرات

تمكنت سلطات المملكة العربية السعودية من النجاح بإحباط عملة تهريب كبرى لمادة مخدر الأمفيتامين الخطيرة، وفقاً لما أعلنته الداخلية السعودية.

وأوضحت الداخلية أن الكمية المضبوطة بلغت أكثر من 6 ملايين قرص من مادة الأمفيتامين المخدّرة، حيث وُجدت مخبّأة في شحنة حلوى وموالح ومكسّرات.

وأفاد المتحدث الرسمي للمديريّة العامّة لمكافحة المخدّرات الرائد مروان الحازمي، بأنّ “المتابعة الأمنيّة لشبكات تهريب وترويج المخدّرات أثمرت بإحباط تهريب 6072291 قرصاً من مادة الأمفيتامين المخدّرة، حيث كانت مُخبّأة في شحنة حلوى وموالح ومكسّرات”، مؤكّداً أن العملية تمت بالتعاون مع سلطنة عمان والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية”.

وقبضت السلطات الأمنيّة السعوديّة على مستقبلي المخدّرات بمنطقة الرياض، وهما مقيم ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسيّة السوريّة، إذ اتّخذت الإجراءات النظامية الأولية بحقّهما وأحيلا للنيابة العامة.

إحباط محاولة تهريب أكثر من (6) ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة حلوى وموالح ومكسرات.#بالمرصاد#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/8QYESJOwQT — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 22, 2023