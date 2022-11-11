السعودية: أوبك+ ستظل حذرة بشأن الإنتاج

أعلنت وكالة بلومبرغ أنّ وزير الطاقة السعودي قال إن منظمة أوبك+ ستظل حذرة بشأن إنتاج النفط، مشيرًا إلى أن الأعضاء يرون “عوامل عدم يقين” في الاقتصاد العالمي قبيل اجتماع المنظمة التالي في كانون الأول.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان لتلفزيون بلومبرغ، في مقابلة على هامش قمة المناخ (كوب27) في منتجع شرم الشيخ بمصر: “منهجنا الرئيسي هو أن نكون حذرين… يتعلق الأمر بالتحلي بالمسؤولية وألا يغيب عنا ما يتطلبه السوق”.

وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، تقليل الإنتاج المستهدف بواقع مليوني برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول، وذلك على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وآخرين لذلك.

ومن المنتظر أن تلتقي المجموعة مجددًا في فيينا في الرابع من كانون الأول، قبل يوم واحد من موعد سريان اتفاق لمجموعة الدول السبع الكبرى يفرض سقفًا منخفضًا لسعر بيع النفط الروسي.

في السياق، نقلت بلومبرغ عن ابن سلمان قوله “تغلق الصين المزيد من المدن ولم يتضح بعد” إن كانت ستنهي سياسة الإغلاقات الصارمة لكبح انتشار فيروس كوفيد-19″.

وأضاف “يتعلق الأمر بالركود. أرى أيضا ما تقوله البنوك المركزية وما تفعله”، في إشارة فيما يبدو لتحرك البنوك المركزية الرئيسية لرفع الفائدة في محاولة لكبح التضخم.

وقفزت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة اليوم الجمعة بعدما خففت السلطات الصحية في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بعض القيود الصارمة المرتبطة بكوفيد.