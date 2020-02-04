السعودية.. إنشاء هيئات ثقافية في مجال الأدب والمتاحف والتراث

أعلن مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، أنه تقرر إنشاء 11 هيئة جديدة تغطي العديد من فروع الثقافة والأدب والفن.

وأوضح المجلس أنه تقرر إنشاء الهيئات التالية في مجال الأدب والنشر والترجمة ، والمتاحف ، والتراث ، والأفلام ، والمكتبات ، وفنون العمارة والتصميم ، والموسيقى ، والمسرح والفنون الأدائية ، والفنون البصرية ، وفنون الطهي ، والأزياء.

ووفقا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية فقد جرى تفويض وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان رئيس مجالس إدارات الهيئات بممارسة اختصاصات تلك المجالس، إلى حين تشكيل مجلس إدارة كل هيئة.

وكان الأمير بدر بن عبد الله قد أكد في وقت سابق، أن القطاع الثقافي السعودي يشهد أزهى حضوره، مشيرا إلى أن “رؤية السعودية 2030” تنظر إلى الثقافة كأحد عناصر جودة الحياة، مشدداً على أن الوزارة “ملتزمة بدعم الحركة المسرحية وتمكين المسرحيين من أداء رسالتهم وفتح المساحات”.

وتابع: “طموحنا أن يكون المسرح الوطني قائداً للإبداع، ولبعث صناعة مسرحية محلية بجودة عالمية، حيث نؤمن بالشراكة مع المسرحيين السعوديين، وسنتجاوز الصعوبات معاً”. .