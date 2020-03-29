السعودية… ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 8

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تسجيل أربع وفيات بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى ثماني حالات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، أن حالات الوفاة الأربعة لمقيمين في المدينة المنورة وجدة.

وأشار إلى تسجيل 96 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1299 إصابة، لافتا إلى شفاء 29 إصابة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 66 حالة.

وأوضح المتحدث أن 12 حالة حرجة تتلقى الرعاية الكاملة، داعيا الجميع للبقاء في منازلهم وتجنب المخالطة والتنقل، مشيرا إلى أن المخالطة هى المسبب الأول حاليا للإصابة.